Веснина и Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме

Российская теннисная пара Елена Веснина и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв во втором круге третьих сеянных Николь Меличар (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 7:5, 1:6, 11:9.

Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Обе пары не подали ни одного эйса и совершили по четыре двойных ошибки.

Россиянки по ходу игры смогли три раза взять подачу соперниц, имея на это семь возможностей. Меличар и Схюрс реализовали четыре из семи брейкпоинтов.

В четвертьфинале Веснина и Звонарева сыграют против румынки Ирины Бегу и итальянки Сары Эррани.