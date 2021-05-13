Зверев вышел в финал римского «Мастерса», в трех сетах одолев Нисикори

В 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Риме немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев обыграл японца Кэя Нисикори – 4:6, 6:3, 6:4.

Зверев сделал семь эйсов при восьми двойных ошибках, а также реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

Нисикори дважды подал на вылет, избежав двойных ошибок, и выиграл четыре гейма на подаче соперника при девяти брейк-пойнтах.

В четвертьфинале, занимающий шестое место в рейтинге ATP Зверев, сыграет с третьей ракеткой мира Рафаэлем Надалем (Испания).