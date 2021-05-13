Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Баутисту-Агута

Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира категории «Мастерс» в Риме.

В матче 1/8 финала российский теннисист в двух сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута – 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 30 минут.

Рублев сделал пять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки, а также выиграл четыре брейк-пойнта из десяти.

Баутиста-Агут ни разу не подал на вылет, допустив одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Соперником Рублева по четвертьфиналу станет победитель матча австрийца Доминика Тима и итальянца Лоренцо Сонего. Встреча проходит в эти минуты.