Сонего обыграл Тима и в четвертьфинале римского «Мастерса» сыграет с Рублевым

В 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Риме итальянец Лоренцо Сонего обыграл австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:7 (5:7), 7:5 (7:5).

Игра продлилась 3 часа и 24 минуты.

Четвертая ракетка мира Тим сделал восемь эйсов при трех двойных ошибках, а также реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Сонего, занимающий 33-е место в мировом рейтинге, девять раз подал на вылет, не допустив ни одной двойной ошибки, а также выиграл три гейма на подаче соперника при 14 брейк-пойнтах.

В четвертьфинале итальянец сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который ранее одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом (6:4, 6:4).