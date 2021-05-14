Каролина Плишкова вышла в полуфинал Мастерса в Риме, победив Остапенко

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в четвертьфинале турнира в Риме победила представительницу Латвии Елену Остапенко с о счетом 4:6, 7:5, 7:6 (7:1).

На счету Плишковой девять эйсов при 13 двойных ошибках и 7 из 13 реализованных брейкпоинтов.

Остапенко сделала две подачи навылет, совершила шесть двойных ошибок и семь раз взяла подачу своей соперницы, имея на это 18 возможностей.

В полуфинале Плишкова сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая ранее обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 6:4)