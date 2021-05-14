Веснина и Звонарева проиграли в 1/4 финала парного турнира в Риме

Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева в четвертьфинале парного турнира в Риме проиграли дуэту Ирина Бегу (Румыния)/Сара Эррани (Италия) со счетом 2:6, 6:4, 8:10.

Россиянки выполнили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из 10.

В активе их соперниц - две подачи навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из 12.

Напомним, что в парном разряде продолжает борьбу еще одна представительница России Вероника Кудерметова. Она в паре с американкой Кори Гауфф оспорит выход в полуфинал с Шэрон Фичмен (Канада) и Джулианой Олмос (Мексика).