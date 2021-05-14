Барти - о снятии с турнира в Риме: Боль становилась слишком сильной, я не смогла продолжить

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свое решение сняться с четвертьфинального матча турнира в Риме против Кори Гауфф. Встреча прервалась при счете 6:4, 2:1 в пользу первой ракетки мира.

«Травма руки - это старое повреждение, с которым я выступала на протяжении всего турнира. Боль становилась слишком сильной, поэтому я не смогла продолжить игру. Я решила поберечь тело и отказалась доигрывать матч. Впереди еще турниры «Большого шлема», - приводит слова Барти WTA Insider.

Добавим, что за выход в финал 17-летняя Гауфф сразится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) - Элина Свитолина (Украина).