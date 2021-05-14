Матч Рублева против Сонего в четвертьфинале турнира в Риме перенесен на 15 мая из-за дождя

Пресс-служба турнира серии «Мастерс» в Риме сообщила о переносе матча четвертьфинала турнира между россиянином Андреем Рублевым и представителем Италии Лоренцо Сонего.

Отмечается, что игра, которая должна была состоятся сегодня, пройдет в субботу, 15 мая. Данное решение было принято из-за того, что в столице Италии начался сильный дождь.

При этом стало известно, что завтра будет доигран четвертьфинальный матч между сербом Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом из Греции. Организаторы турнира прервали сегодняшнюю встречу после ухудшения погодных условий. Греческий теннисист одержал победу в первом сете (6:4) и вел 2:1 на своей подаче во втором.

В случае выхода в полуфинал, следующим соперником Рублева станет либо Джокович, либо Циципас.