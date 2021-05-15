Надаль – о победе над Зверевым: Выдал один из лучших матчей на грунте в этом году

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль высказался по поводу своей победы в четвертьфинале «Мастерса» в Риме над Александром Зверевым.

«Я играл весьма прилично, мне многое удавалось сделать в борьбе с очень сильным соперником. Наверное, в этом году это один из лучших матчей на грунтовом покрытии в моем исполнении. Это очень значимая победа, потому что последние недели я выступал под давлением, порой теряя очки в некоторых сложных моментах. Рад, что на этот раз удалось справиться», - цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, за выход в финал испанец поспорит с американцем Райлли Опелкой.