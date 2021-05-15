Рублев уступил Сонего в четвертьфинале турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в Риме проиграл итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.

Рублев сделал шесть эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки, а также выиграл два брейк-пойнта из тринадцати.

Сонего также шесть раз подал навылет, без двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из трех.

В полуфинале домашнего турнира Лоренцо встретится с сербом Новаком Джоковичем, который ранее взял верх над греком Стефаносом Циципасем.