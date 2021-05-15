Надаль стал первым финалистом «Мастерса» в Риме, одержав победу над Опелкой

В первом матче 1/2 финала турнира категории «Мастерс» в Риме третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над американцем Райли Опелкой – 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час и 32 минуты.

Оба соперника допустили по одной двойной ошибке. Опелка сделал 11 эйсов, но не выиграл ни одного гейма на подаче соперника, не реализовав ни одного из своих четырех брейк-пойнтов.

Надаль пять раз подал на вылет и выиграл два своих брейк-пойнта из семи.

В финале Рафаэль сыграет с победителем сегодняшнего вечернего матча Новака Джоковича (Сербия) и Лоренцо Сонего (Италия). Для первой ракетке мира Джоковича эта встреча станет второй за сегодня. Ранее он выиграл четвертьфинальную встречу против грека Стефаноса Циципаса (4:6, 7:5, 7:5).