Джокович победил Сонего и вышел в финал «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале турнира ATP 1000 в Риме в трех сетах (6:3, 6:7, 6:2) обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего.

Серб пять раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 12-и.

Сонего совершил три эйса, допустил три двойные ошибки и воспользовался одной попыткой из семи для взятия подачи соперника.

В финале «Мастерса» Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее в двух сетах победил американского теннисиста Райлли Опелку.