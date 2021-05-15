Надаль – после выхода в финал «Мастерса» в Риме: Мне многое удавалось на корте

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль поделился эмоциями от победы в прошедшем матче.

— Я сделал то, что должен был. Не могу сказать, что поединок получился простым. С Опелкой сложно поймать ритм. Ты понимаешь, что у тебя будет минимум шансов на приеме. К тому же он очень агрессивно действует на задней линии. Так и было в начале встречи. У Райлли было несколько возможностей сделать брейк, поэтому было так важно отыграться. Могу сказать, что хорошо справился с рядом вещей и сохранял правильный настрой всю неделю. Мне многое удавалось на корте. Выход в финал очень важен для моей уверенности в себе, — цитирует испанца BBC.

Соперником Надаля по финалу стал сербский теннисист Новак Джокович, который в трех сетах переиграл итальянского спортсмена Лонецо Сонего.