Донской проиграл на старте квалификации турнира в Лионе

Российский теннисист Евгений Донской проиграл в стартовом матче квалификации турнира в Лионе представителю Франции Грегуару Барреру со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час и 8 минут.

Донской один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Баррер выполнил шесть эйсов, совершил две двойные шибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 12.

Добавим, что за выход в основную сетку турнира француз поспорит с победителем матча Го Соеда (Япония) - Антуан Оан (Франция).