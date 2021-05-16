Швентек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме

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Португалия - Сегунда 2-й тайм, 76' Порту Б 3 Фейренсе 1
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 79' Каза Пия 3 Варзим 0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 75' Фуэнлабрада 1 Райо Вальекано 2 П1 34.0 Х 30.0 П2 1.01
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 9' Академика 0 Бенфика Б 0 П1 2.00 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 14' Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 9.60 Х 7.00 П2 1.24
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 6.60 Х 5.10 П2 1.45
Греция - Суперлига 19:30 ПАОК 0 Астерас 0 П1 1.40 Х 4.90 П2 7.50
Испания - Примера 19:30 Барселона 0 Сельта 0 П1 1.25 Х 7.40 П2 9.90
Испания - Примера 19:30 Валенсия 0 Эйбар 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Испания - Примера 19:30 Реал Сосьедад 0 Вальядолид 0 П1 1.48 Х 4.30 П2 7.70
Испания - Примера 19:30 Вильярреал 0 Севилья 0 П1 2.22 Х 3.70 П2 3.20
Испания - Примера 19:30 Алавес 0 Гранада 0 П1 1.88 Х 3.40 П2 4.70
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Олимпиакос 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Греция - Суперлига 19:30 АЕК Афины 0 Арис 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.30
Испания - Примера 19:30 Атлетик Б 0 Реал Мадрид 0 П1 6.10 Х 4.50 П2 1.54
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Эльче 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.18
Испания - Примера 19:30 Атлетико М 0 Осасуна 0 П1 1.22 Х 6.70 П2 15.0
Испания - Примера 19:30 Бетис 0 Уэска 0 П1 1.94 Х 3.70 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Торонто Рэптор 0 Индиана Пэйсер 0 П1 2.75 П2 1.42
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Вашингтон Уиза 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.45 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.11 П2 5.90
Болгария - Первая лига 20:15 Берое 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.62 Х 3.20 П2 6.70
Англия - Премьер-лига 21:00 Эвертон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.20 П2 1.20
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Доломити Энерг 0 Олимпия Милан 0
Италия - Серия А 21:45 Милан 0 Кальяри 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
Испания - Сегунда 21:45 Мальорка 0 Алькоркон 0 П1 1.65 Х 3.30 П2 7.20
Франция - Лига 1 22:00 Ним 0 Лион 0 П1 8.30 Х 5.70 П2 1.35
Швентек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме
16 мая 17:09
автор: Артем Спиридонов

Швентек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме

Матч продолжался 48 минут.

19-летняя польская теннисистка Ига Швентек в финале турнира WTA 1000 в Риме со счетом 6:0, 6:0 обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.

Польская спортсменка выполнила один эйс, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Плишкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не воспользовалась ни одной попыткой из двух для взятия подачи соперницы.

Добавим, что Швентек является действующей чемпионкой Roland Garros. Всего в карьере полячки три титула на турнирах WTA.

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