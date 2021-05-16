Швентек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме

19-летняя польская теннисистка Ига Швентек в финале турнира WTA 1000 в Риме со счетом 6:0, 6:0 обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.

Польская спортсменка выполнила один эйс, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Плишкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не воспользовалась ни одной попыткой из двух для взятия подачи соперницы.

Добавим, что Швентек является действующей чемпионкой Roland Garros. Всего в карьере полячки три титула на турнирах WTA.