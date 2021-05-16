Швентек побила рекорд Серены Уильямс

Польская теннисистка Ига Швентек в победном финальном матче турнира в Риме, где соперницей была чешка Каролина Плишкова (6:0, 6:0), установила новый рекорд для решающих матчей турниров серии Premier 5, Premier Mandatory и WTA 1000. Об этом сообщает WTA Insider.

В финале итальянского Мастерса польская теннисистка проиграла только 13 очков.

Ранее рекорд по проигранным очкам в финале принадлежал 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс, которая в 2015 году в финале турнира в Майами отдала испанке Карле Суарес Наваро 24 очка.