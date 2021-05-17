ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Ботев П 0 Черно море 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.47
Италия - Серия B 19:30 Читтаделла 0 Монца 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.70
Англия - Чемпионшип 20:00 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Испания - Сегунда 20:00 Овьедо 0 Малага 0 П1 2.10 Х 2.75 П2 4.80
Италия - Серия А 20:00 Триест 0 Бриндизи 0
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Царско Село 0 П1 1.66 Х 3.60 П2 5.10
Италия - Серия А 21:45 Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия B 21:45 Венеция 0 Лечче 0
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Болонья 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.60 Х 2.55 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 22:15 Барнсли 0 Суонси Сити 0 П1 2.22 Х 3.00 П2 3.90
17 мая 08:19
автор: Степан Шереметьев

Карацев поднялся на 25-е место в рейтинге АТР, обогнав Хачанова

Даниил Медведев остается второй ракеткой мира.

Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новую версию рейтинга лучших теннисистов.

Аслан Карацев поднялся на 25 позицию, это лучший показатель в его карьере. Карен Хачанов опустился на 26-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло: лидирует серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев остаются на втором и седьмом местах соответственно.

Рейтинг АТР:

1. (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 063 очка,

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 793,

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 630,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 445,

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 430,

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 7 115,

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 090,

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 605,

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 3 958,

10 (19). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 465...

25 (27). Аслан Карацев (Россия) - 2 245,

26 (24). Карен Хачанов (Россия) - 2 235.

источник: ATP
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александр Кержаков может возглавить "Нижний Новгород"Два защитника из НХЛ прибыли в сборную РоссииКомпозиция Моргенштерна не вошла в окончательный список плей-листа Евро-2020Обнаженная ведущая канала «Россия 1» запечатлелась в джакузиРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоДзюба сделал громкое заявление о завершении карьеры
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Восток — дело мутное. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Овечкина-Малкина
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Восточном дивизионе.
На кого ставить, если вам приснился поезд? Эксперт и капперка дают прогнозы на матчи «Спартака», ЦСКА, «Юве», «Барсы» и «Монако»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка поспорили об исходах матчей «Ахмат» - «Спартак», «Динамо» - ЦСКА, «Барселона» - «Сельта», «Ювентус» - «Интер» и «Монако» - «Ренн».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика