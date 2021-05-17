Карацев поднялся на 25-е место в рейтинге АТР, обогнав Хачанова

Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новую версию рейтинга лучших теннисистов.
Аслан Карацев поднялся на 25 позицию, это лучший показатель в его карьере. Карен Хачанов опустился на 26-е место.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло: лидирует серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев остаются на втором и седьмом местах соответственно.
Рейтинг АТР:
1. (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 063 очка,
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 793,
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 630,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 445,
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 430,
6 (6). Александр Зверев (Германия) - 7 115,
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 090,
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 605,
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 3 958,
10 (19). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 465...
25 (27). Аслан Карацев (Россия) - 2 245,
26 (24). Карен Хачанов (Россия) - 2 235.