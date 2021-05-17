ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Ботев П 0 Черно море 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.15
Италия - Серия B 19:30 Читтаделла 0 Монца 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.70
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Царско Село 0 П1 1.66 Х 3.60 П2 5.10
Испания - Сегунда 20:00 Овьедо 0 Малага 0 П1 2.03 Х 2.90 П2 4.80
Англия - Чемпионшип 20:00 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Италия - Серия А 20:00 Триест 0 Бриндизи 0
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Болонья 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Италия - Серия B 21:45 Венеция 0 Лечче 0
Италия - Серия А 21:45 Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.65 Х 2.75 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 22:15 Барнсли 0 Суонси Сити 0 П1 2.22 Х 3.00 П2 3.90
17 мая 08:51
автор: Степан Шереметьев

Звонарева вернулась в топ-100 рейтинга WTA, Кудерметова опустилась на 29-е место

Первой ракеткой мира является австралийка Эшли Барти.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг лучших спортсменок.

Российская теннисистка Елена Звонарева поднялась на 17 позиций и впервые с августа 2019 года попала в топ-100 рейтинга. Самое высокое место среди россиянок занимает Вероника Кудерметова, опустившаяся на 29-ю строчку.

Возглавляет рейтинг представительница Австралии Эшли Барти. За ней располагается японка Наоми Осака, тройку замыкает румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA:

1. (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 175 очков,

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 461,

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 520,

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195,

5 (5). София Кенин (США) - 5 865,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 835,

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265,

8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 791,

9 (15). Ига Швентек (Польша) - 4 435,

10 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 345...

29 (28). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 160...

32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 070...

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 940...

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 800...

39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 692...

78 (73). Анна Блинкова (Россия) - 1 068,

79 (78). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...

89 (90). Варвара Грачева (Россия) - 879...

96 (113). Вера Звонарева (Россия) - 847...

99 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) - 826.

источник: WTA
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дана Уайт подтвердил скорый бой за титул в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Дерриком ЛьюисомСборная России стала последней на Чешских хоккейных играх, проиграв хозяевамВ преддверии Евро-2020 главный трофей соревнований будет доставлен в РоссиюАкинфеев публично обратился к ГончаренкоРоднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катанииРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Восток — дело мутное. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Овечкина-Малкина
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Восточном дивизионе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика