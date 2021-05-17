Звонарева вернулась в топ-100 рейтинга WTA, Кудерметова опустилась на 29-е место

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг лучших спортсменок.
Российская теннисистка Елена Звонарева поднялась на 17 позиций и впервые с августа 2019 года попала в топ-100 рейтинга. Самое высокое место среди россиянок занимает Вероника Кудерметова, опустившаяся на 29-ю строчку.
Возглавляет рейтинг представительница Австралии Эшли Барти. За ней располагается японка Наоми Осака, тройку замыкает румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA:
1. (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 175 очков,
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 461,
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 520,
4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195,
5 (5). София Кенин (США) - 5 865,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 835,
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265,
8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 791,
9 (15). Ига Швентек (Польша) - 4 435,
10 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 345...
29 (28). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 160...
32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 070...
34 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 940...
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 800...
39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 692...
78 (73). Анна Блинкова (Россия) - 1 068,
79 (78). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...
89 (90). Варвара Грачева (Россия) - 879...
96 (113). Вера Звонарева (Россия) - 847...
99 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) - 826.