Открытый чемпионат Австралии в 2022 году может пройти на территории другой страны

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2022 году может пройти за пределами континента.

Как сообщает ABC Sport, действующие ограничения, связанные с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране, не будут смягчены как минимум до середины 2022 года.

Во время прошлого турнира спортсмены были вынуждены отбывать 14-дневный карантин по прибытии в страну, что вызвало среди них волну возмущения.

В случае неудачных переговоров Федерации тенниса Австралии с властями государства по вопросу ослабления ограничительных мер для участников турнира, чемпионат может пройти в Катаре или ОАЭ.