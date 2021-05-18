Грачева проиграла Мартич в первом круге турнира WTA в Парме

В первом круге турнира WTA в итальянской Парме россиянка Варвара Грачева уступила в двух сетах сопернице из Хорватии Петре Мартич – 4:6, 2:6.

Матч продлился 1 час и 21 минуту.

Грачева сделала четыре эйса при двух двойных ошибках, но при этом реализовала лишь один из шести брейк-пойнтов.

Мартич ни разу не подала на вылет, допустив три двойные ошибки, и выиграла четыре брейк-пойнта из семи.

В 1/8 финале хорватская теннисистка сыграет с победителем сегодняшнего матча итальянки Джулии Гатто-Монтиконе и россиянки Людмилы Самсоновой.