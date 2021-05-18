Хачанов вышел во второй круг турнира в Лионе, обыграв француза Бонзи

Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер первого круга турнира серии АТР 250 в Лионе, обыграв представителя Франции Бенжамена Бонзи со счетом 1:6, 6:4, 6:7 (4:7).

Как сообщает «МК-Спорт», встреча продлилась 2 часа 21 минуту. На счету Хачанова, занимающего 26-е место в рейтинге ATP, семь эйсов, одна двойная ошибка, а также четыре реализованных брейк-пойнта из 12. Его соперник оформил десять подач навылет, допустил две двойных и реализовал два брейка из трех.

В следующем раунде 24-летний россиянин сыграет против Камиля Майхжака из Польши.