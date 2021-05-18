Калинская обыграла Младенович и вышла в 1/8 финала турнира в Белграде

В первом круге турнира WTA в столице Сербии Белграде россиянка Анна Калинская обыграла выступающую за Францию Кристину Младенович – 6:0, 7:6 (8:6).

Статистика 1-0 в пользу Калинской. Анна допустила пять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 13.

Младенович ни разу не подала на вылет при девяти двойных ошибках, а также выиграла пять геймов на подаче соперницы при 13 брейк-пойнтах.

В 1/8 финала Калинская сыграет либо с Рекой-Лукой Яни (Венгрия), либо с Терезой Мартинцевой (Чехия).