Федерер проиграл Андухару в своем первом матче на турнире в Женеве

Во втором круге турнира категории ATP 250 в Женеве швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил испанцу Пабло Андухару в трех сетах – 4:6, 6:4, 4:6.

Матч продлился 1 час и 51 минуту.

Восьмая ракетка мира Федерер сделал три эйса, избежав двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Андухар, занимающий 75-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал на вылет при одной двойной ошибке, а также выиграл три гейма на подаче соперника, добившись пяти брейк-пойнтов.

В четвертьфинале испанец сыграет с победителем матча Доминика Штрикера (Швейцария) и Мартона Фучовича (Венгрия).