Самсонова обыграла Гатто-Монтиконе и вышла в 1/8 финала турнира в Парме

В первом круге турнира WTA в Парме российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах одержала победу над итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе – 6:2, 6:2.

Самсонова сделала четыре эйса при двух двойных ошибках, а также реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Гатто-Монтиконе ни разу не подала на вылет, совершив пять двойных ошибок, и выиграла три из своих восьми-брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Самсонова сыграет с теннисисткой из Хорватии Петрой Мартич, которая сегодня обыграла другую россиянку Варвару Грачеву (6:4, 6:2).