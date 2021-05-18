Касаткина проиграла Стивенс во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла во втором круге турнира в Риме представительнице США Слоан Стивенс со счетом 6:1, 4:6, 5:7.

На счету американки три эйса при двух двойных ошибках и девять реализованных брейк-поинтов при 19 возможностях.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершив при этом четыре двойных ошибки, также россиянка смогла девять раз взять подачу соперницы, имея 16 брейк-поинтов.

В четвертьфинале турнира в Стивенс сыграет с победительницей матча между итальянкой Сарой Эррани и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.