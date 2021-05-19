Федерер оценил свои шансы на победу в «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих задачах на предстоящий «Ролан Гаррос», основная сетка которого стартует 30 мая.

«Реалистично оцениваю свои шансы. Если кто-то думает, что я могу одержать победу на турнире, то ошибается. За последние полвека не было ни одного случая, когда 40-летний теннисист, не выступавший полтора года, без серьезной подготовки побеждал в трех или пяти сетах», – цитирует Федерера Тennis Majors.

Напомним, двадцатикратный победитель турниров Большого шлема более гола не выходил на корт из-за проблем со здоровьем. 18 мая он уступил испанскому теннисисту Пабло Андухару во втором круге турнира АТР 250 в Женеве – 4:6, 6:4, 4:6.