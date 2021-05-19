Карацев проиграл Синнеру на старте турнира в Лионе

27-летний россиянин Аслан Карацев в трех сетах (6:0, 3:6, 4:6) проиграл итальянцу Яннику Синнеру в первом круге турнира ATP 250 в Лионе.

Карацев трижды подал навылет, пять раз ошибся при выполнении подачи и реализовал четыре брейк-пойнта из 13.

Итальянский спортсмен отличился двумя эйсами, одной двойной ошибкой и сумел воспользоваться тремя попытками из десяти для взятия подачи соперника.

За выход в четвертьфинал турнира Синнер поспорит с Артуром Риндеркнехом из Франции.