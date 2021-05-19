Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, обыграв Майчрзака

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира ATP 250 в Лионе в двух сетах (7:6, 6:3) сломил сопротивление представителя Польши Камила Майчрзака.

Россиянин семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и воспользовался двумя попытками из четырех для взятия чужой подачи.

Майчрзак выполнил семь эйсов, ни разу не ошибался на подаче и реализовал один брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал турнира Хачанов сыграет с победителем пары Ришар Гаске (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина).