Звонарева и Бабош вышли в полуфинал турнира в Белграде в парном разряде

Российско-венгерский дуэт Вера Звонарева/Тимея Бабош в четвертьфинале турнира WTA 250 в Белграде обыграл россиянок Нину Джаламидзе и Ирину Хромачеву со счетом 6:1, 6:4.
Звонарева и Бабош ни разу не подали навылет, два раза ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.
Российский дуэт выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и воспользовался одной попыткой из четырех для взятия чужой подачи.
За выход в финал Вера и Тимея поборются с сербским дуэтом Александра Крунич/ Нина Стоянович.
источник: «Советский спорт»