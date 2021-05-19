Звонарева и Бабош вышли в полуфинал турнира в Белграде в парном разряде

Российско-венгерский дуэт Вера Звонарева/Тимея Бабош в четвертьфинале турнира WTA 250 в Белграде обыграл россиянок Нину Джаламидзе и Ирину Хромачеву со счетом 6:1, 6:4.

Звонарева и Бабош ни разу не подали навылет, два раза ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

Российский дуэт выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и воспользовался одной попыткой из четырех для взятия чужой подачи.

За выход в финал Вера и Тимея поборются с сербским дуэтом Александра Крунич/ Нина Стоянович.