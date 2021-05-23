Тарпищев объяснил поражение Хачанова в полуфинале турнира в Лионе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Карена Хачанова в полуфинале турнира категории ATP-250 в Лионе.

Напомним, что 22 мая российский спортсмен, являющийся 26-й ракеткой мира, в двух сетах проиграл британцу Кэмероном Норри со счетом 1:6, 1:6.

– Хачанов только набирает форму, поэтому результат – не трагедия. Но для успеха ему не надо было ввязываться в обмен ударами с британцем. Функционалки еще у Карена нет. Плюс в данном матче не было вариативности, потому что не было уверенности, – цитирует Тарпищева ТАСС.

В финале турнира Норри сыграет против Стефаноса Циципаса из Греции.

За выход в полуфинал соревнований Хачанов получит 21 тысячу евро призовых, а также 90 рейтинговых очков, что позволит ему обогнать в рейтинге ATP своего соотечественника Аслана Карацева, располагающегося на 25-й строчке.