Грачева проиграла Бюрель на турнире в Страсбурге

В матче первого круга турнира WTA 250 в Страсбурге россиянка Варвара Грачева в двух сетах (3:6, 1:6) проиграла французской теннисистке Кларе Бюрель.

Грачева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и воспользовалась одной попыткой из шести для взятия подачи соперницы.

Француженка не выполнила ни одного эйса, трижды ошибалась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Во втором круге турнира Бюрель встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Лорен Дэвис (США).