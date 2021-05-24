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24 мая 23:30
автор: Владислав Корегин

Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянин победил представителя Аргентины Гвидо Андреоцци по итогам трех сетов.

Российский теннисист Роман Сафиуллин успешно преодолел барьер первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах аргентинца Гвидо Андреоцци со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету 23-летнего Сафиуллина, занимающего 181-е место в рейтинге ATP, шесть эйсов, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Его соперник оформил одну подачу навылет, допустил четыре двойных и реализовал два брейка из семи.

Следующим соперником россиянина станет либо Лиам Броуди из Великобритании, либо представитель Тайваня Джейсон Юнг.

источник: «Советский спорт»
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