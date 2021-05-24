Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин успешно преодолел барьер первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах аргентинца Гвидо Андреоцци со счетом 4:6, 6:4, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету 23-летнего Сафиуллина, занимающего 181-е место в рейтинге ATP, шесть эйсов, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Его соперник оформил одну подачу навылет, допустил четыре двойных и реализовал два брейка из семи.
Следующим соперником россиянина станет либо Лиам Броуди из Великобритании, либо представитель Тайваня Джейсон Юнг.
источник: «Советский спорт»