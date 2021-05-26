Джокович попал в пятерку лучших игроков по количеству побед в Открытой эре

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел на пятое место по количеству побед в Открытой эре после матча на турнире в Белграде с немцем Матсом Мораингом. Серб выиграл со счетом 6:2, 7:6 (7:4), праздновав успех 951-й раз в карьерe, сообщает официальный сайт АТP.

Возглавляет список американец Джимми Коннорс, одержавший за карьеру 1274 победы. Совсем немного ему уступает швейцарец Рождер Федерер, который уходил с корта триуфатором в 1243 матчах. На третьем месте – чехословацкий теннисист Иван Лендл, побеждавший 1068 раз. Четвертую строчку занимает испанец Рафаэль Надаль (1022 выигрыша).

Напомним, что так называемая Открытая эра в теннисе, в рамках которой все турниры стали доступными как для любителей, так и для профессионалов и были объединены в туры, стартовала с 1968 года.