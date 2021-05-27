Российский теннисист Роман Сафиуллин прошел в основную сетку «Ролан Гаррос», победив в финале квалификации словака Йозефа Ковалика со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:3.

Матч длился 2 часа 18 минут.

Россиянин по ходу встречи подал шесть эйсов, сделал три двойные ошибки и четыре раза взял подачу соперника, имея десять брейкпоинтов.

Ковалик подал девять подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один из пяти брейкпоинтов.

Добавим, что, в отличие от Сафиуллина, Вера Звонарева не смогла пройти квалификацию на «Ролан Гаррос», уступив в последнем раунде словачке Анне Каролине Шмидловой со счетом 6:2, 5:7, 3:6.