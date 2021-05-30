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Евролига 4-я четверть Олимпия Милан 60 ЦСКА 57
Болгария - Первая лига 2-й тайм, 46' Арда 1 Черно море 0 П1 1.32 Х 4.50 П2 8.80
Испания - Сегунда 1-й тайм, 33' Альбасете 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.80 Х 2.95 П2 2.24
ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Латвия 0 П1 1.48 Х 5.20 П2 5.40
ЧМ-2021 20:15 Швеция 0 Словакия 0 П1 1.53 Х 5.00 П2 5.00
Евролига 21:30 Барселона 0 Анадолу Эфес 0
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Луго 0 П1 1.64 Х 4.00 П2 5.30
Испания - Сегунда 22:00 УД Логроньес 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.54 Х 4.40 П2 5.90
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 Мальорка 0 П1 4.30 Х 3.20 П2 1.98
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Альмерия 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.00
Бразилия - Серия А 22:00 Сеара 0 Гремио 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.50
Испания - Сегунда 22:00 Картахена 0 Жирона 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.60
Испания - Сегунда 22:00 Мирандес 0 Сабадель 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
Испания - Сегунда 22:00 Малага 0 Кастельон 0 П1 1.84 Х 3.50 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:00 Сарагоса 0 Леганес 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.32
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Эспаньол 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.00
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Палмейрас 0 П1 1.88 Х 3.50 П2 4.30
30 мая 18:13
автор: Максим Скороходов

Тарпищев уверен, что Медведев может раскрыться в игре на грунте

Первая ракетка России над данный момент не одержала ни одной победы на «Роллан Гаррос».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, за счет чего Даниил Медведев может удачно сыграть на «Ролан Гаррос» текущего сезона.

«Неуверенность у него идет исключительно от себя самого. Он внушил себе, что на грунте не может играть. Я же уверен, что сейчас как раз тот самый момент, когда он может раскрыться на этом покрытии. Даниилу надо просто вработаться и поверить в себя. Я не считаю, что он не может играть на земле. Это вопрос внутренней психологии», - приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Добавим, что первый матч на «Ролан Гаррос»-2021 Медведев проведет 31 мая, соперником россиянина будет Александр Бублик. Данная игра стоит вторым запуском на корте Филиппа Шатрие.

источник: «РИА Новости»
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