Тарпищев уверен, что Медведев может раскрыться в игре на грунте

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, за счет чего Даниил Медведев может удачно сыграть на «Ролан Гаррос» текущего сезона.

«Неуверенность у него идет исключительно от себя самого. Он внушил себе, что на грунте не может играть. Я же уверен, что сейчас как раз тот самый момент, когда он может раскрыться на этом покрытии. Даниилу надо просто вработаться и поверить в себя. Я не считаю, что он не может играть на земле. Это вопрос внутренней психологии», - приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Добавим, что первый матч на «Ролан Гаррос»-2021 Медведев проведет 31 мая, соперником россиянина будет Александр Бублик. Данная игра стоит вторым запуском на корте Филиппа Шатрие.