Кудерметова обыграла Анисимову и пробилась во второй круг Roland Garros

В матче первого раунда Открытого чемпионата Франции 24-летняя россиянка Вероника Кудерметова в двух сетах (7:6, 6:0) переиграла представительницу США Аманду Анисимову.

Вероника шесть раз подала навылет, трижды ошибалась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Американка выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и воспользовалась двумя попытками из трех для взятия чужой подачи.

Во втором круге «Шлема» Кудерметова сыграет с победительницей чешского противостояния Катерина Синякова – Мари Бузкова.