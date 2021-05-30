Кудерметова обыграла Анисимову и пробилась во второй круг Roland Garros

В матче первого раунда Открытого чемпионата Франции 24-летняя россиянка Вероника Кудерметова в двух сетах (7:6, 6:0) переиграла представительницу США Аманду Анисимову.
Вероника шесть раз подала навылет, трижды ошибалась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
Американка выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и воспользовалась двумя попытками из трех для взятия чужой подачи.
Во втором круге «Шлема» Кудерметова сыграет с победительницей чешского противостояния Катерина Синякова – Мари Бузкова.
источник: «Советский спорт»