Тим проиграл Андухару в первом круге «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим в матче первого круга «Ролан Гаррос» проиграл испанцу Пабло Андухару со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 4 часа 29 минут.

По ходу матча Тим подал четыре эйса, совершил семь двойных ошибок и реализовал шесть из 19 брейкпоинтов.

На счету Андухара четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и семь брейков при 17 возможностях взять чужую подачу.

Во втором круге «Ролан Гаррос» испанец сыграет с победителем матча Раду Албот (Молдавия) - Федерико Дельбонис (Аргентина).