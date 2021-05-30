Сафиуллин вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где встретится со Зверевым

Российский теннисист Роман Сафиуллин в матче первого круга «Ролан Гаррос» победил в четырех партиях испанца Карлоса Табернера со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.
Сафиуллин совершил восемь эйсов, сделал одну двойную ошибку и пять раза взял подачу соперника, имея 15 брейк-поинтов.
Табернер выполнил две подачи навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-поинтов.
Добавим, что Сафиуллин сыграет в матче второго круга турнира Большого шлема с немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл в пяти сетах соотечественника Оскара Отте.