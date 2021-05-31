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31 мая 01:40
автор: Александр Поволоцкий

Веснина прокомментировала отказ Осаки от общения с журналистами

Ранее японка заявляла, что не будет общаться с журналистами по ходу «Роллан Гаррос», даже несмотря на угрозу штрафа.

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала отказ японской коллеги Наоми Осаки от общения журналистов после матчей «Роллан Гаррос».

Руководители турниров «Большого шлема» пригрозили 23-летней спортсменке дисквалификацией.

«После тяжелых матчей, если например упустишь матчбол или что-то такое, сложно подходить к журналистам и делиться своими эмоциями от игры. Иногда хочется расплакаться прямо на месте. Но это часть нашей работы, мы должны ее принимать. Я не считаю, что дисквалифицировать Наоми было бы правильно, потому что она хотела сделать что-то во благо. Ее решение тоже нужно уважать», — цитирует теннисистку журналист Дэвид Кейн в своем твиттере.

Добавим, что в матче первого круга Осака переиграла румынку Монику Пуиг. После поединка японка все же ответила на вопросы журналистов.

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