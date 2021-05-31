Веснина прокомментировала отказ Осаки от общения с журналистами

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала отказ японской коллеги Наоми Осаки от общения журналистов после матчей «Роллан Гаррос».

Руководители турниров «Большого шлема» пригрозили 23-летней спортсменке дисквалификацией.

«После тяжелых матчей, если например упустишь матчбол или что-то такое, сложно подходить к журналистам и делиться своими эмоциями от игры. Иногда хочется расплакаться прямо на месте. Но это часть нашей работы, мы должны ее принимать. Я не считаю, что дисквалифицировать Наоми было бы правильно, потому что она хотела сделать что-то во благо. Ее решение тоже нужно уважать», — цитирует теннисистку журналист Дэвид Кейн в своем твиттере.

Добавим, что в матче первого круга Осака переиграла румынку Монику Пуиг. После поединка японка все же ответила на вопросы журналистов.