Блинкова проиграла Баптист в первом раунде «Ролан Гаррос»

В первом раунде «Ролан Гаррос» российская теннисистка Анна Блинкова уступила американке Хэйли Баптист в двух сетах – 1:6, 4:6.

Матч парижского турнира «Большого шлема» продлился 1 час и 11 минут.

Баптист, занимающая 203-е место в мировом рейтинге и преодолевшая квалификацию, сделала пять эйсов при трех двойных ошибках, а также выиграла четыре гейма на подаче соперницы при семи брейк-пойнтах.

77-я ракетка мира Блинкова дважды подала на вылет, допустив семь двойных ошибках, и реализовала свой единственный брейк-пойнт.

Во втором круге Баптист сыграет с победительницей сегодняшнего матча Софьи Кенин (США) и Елены Остапенко (Латвия).