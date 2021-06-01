Президент французской федерации отреагировал на снятие Осаки с «Ролан Гаррос»

Глава федерации тенниса Франции Жиль Мореттон высказался по поводу снятия японской теннисистки Наоми Осаки с «Ролан Гаррос».

«Печально то, что Наоми снялась с «Ролан Гаррос». Мы желаем Наоми всего наилучшего и скорейшего выздоровления, а также с нетерпением ждем ее участия в нашем турнире в 2022 году. Мы по-прежнему заботимся о благополучии всех спортсменов и привержены постоянному улучшению каждого аспекта пребывания игроков на нашем турнире, в том числе включая общение со СМИ», — цитирует функционера журналист Бен Ротенберг в своем твиттере.

Напомним, что до начала Открытого чемпионата Франции Осака сообщила, что не планирует общаться с журналистами. Накануне японку оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропущенную пресс-конференцию после матча первого круга.

Кроме того, организаторы турнира сообщили Наоми, что она может понести более жесткое наказание, если продолжит игнорировать свои обязательства перед СМИ.