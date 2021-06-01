Гаспарян завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив в первом круге американке Ли

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции.

26-летняя спортсменка в двух сетах проиграла представительнице США Энн Ли – 0:6, 1:6.

Встреча продолжалась 47 минут. На счету Гаспарян, занимающей 100-е место в рейтинге WTA, ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта. Ее соперница оформила три эйса, допустила три двойных, а также реализовала пять брейков из десяти.

В следующем круге Ли сыграет либо с Элиной Свитолиной из Украины, либо с француженкой Осеан Бабель.