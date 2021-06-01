Евгений Кафельников: Теннис не заканчивается на фамилии Осаки

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал решение Наоми Осаки прекратить выступление на Открытом чемпионате Франции-2021.

— Безусловно, теннис не заканчивается на фамилии Осаки. Наоми, конечно, неотъемлемая часть женского тура и мировая звезда, но если допускать такие прецеденты, ничего хорошего из этого не выйдет. Правила есть правила. Они не зависят от фамилии: будь ты Федерер, Надаль или Вася Иванов — одни для всех, никто не должен ими пренебрегать, — цитирует Кафельникова «Sport24».

Напомним, что до начала грунтового «Шлема» Осака сообщила, что не планирует общаться с журналистами. Накануне японку оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропущенную пресс-конференцию после матча первого круга.