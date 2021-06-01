Губерниев отреагировал на отстранение от работы бельгийского коллеги из-за слов в адрес Серены

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение своего бельгийского коллеги Марка Дуэса из-за слов в адрес теннисистки Серены Уильямс.

— Обычно Серена размахивает ракеткой, я так понимаю. Если его отстранили за такое высказывание, то даже не знаю… Может, у тех, кто его отстранил, разыгрались какие-то фантазии? За такое странно отстранять, но, может, ему стоило уточнить. Но, как говорится: о времена, о нравы! — передает слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что в первом круге Roland Garros-2021 Серена в двух сетах обыграла румынку Ирину Бегу.