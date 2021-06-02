Джокович стартовал с победы над Сандгреном на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тенниса Сандгрена в первом раунде Открытого чемпионата Франции со счетом 6:2, 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
Джокович совершил четыре эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.
Сандгрен выполнил пять подач навылет, один раз ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из шести шансов, чтобы выиграть подачу оппонента.
Во втором круге «Ролан Гаррос» сербский теннисист сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.