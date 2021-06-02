Касаткина пробилась в третий круг Roland Garros, обыграв Бенчич

24-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина в матче второго круга Открытого чемпионата Франции в двух сетах (6:2, 6:2) победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич. Об этом информирует RT.

Россиянка четыре раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Бенчич выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и не воспользовалась единственной попыткой для взятия подачи соперницы.

В третьем круге грунтового «Шлема» Касаткина встретится с победительницей пары Сорана Кирстя (Румыния) – Мартина Тревизан (Италия).