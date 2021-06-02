Сафиуллин проиграл Звереву во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге «Ролан Гаррос» проиграл представителю Германии Александру Звереву в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7).

Сафиуллин сделал шесть эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Зверева - 15 подач навылет, десять двойных ошибок и реализовано четыре брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, немец за выход в четвертый круг поспорит с победителем встречи Ласло Джере - Миомир Кецманович (оба Сербия).

Напомним, что действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.