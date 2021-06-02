Кудерметова уступила Синяковой на «Ролан Гаррос», ведя в решающем сете 5:1

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге Открытого чемпионата Франции проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой в трех сетах со счетом 6:7, 7:5, 5:7.

Примечательно, что в третьей партии Кудерметова вела 5:1 и имела два матчбола, но не смогла из реализовать.

Россиянка сделала четыре эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Синяковой - четыре подачи навылет, десять двойных ошибок и реализовано пять брейк-пойнтов из 13.

Таким образом, за выход в четвертый круг чешка поспорит с победительницей встречи Тамара Зиданшек (Словения) - Мэдисон Бренгл (США).

Напомним, что предыдущей победительницей турнира является Ига Свентек из Польши.