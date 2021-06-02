Хачанов проиграл Нисикори во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге Открытого чемпионата Франции уступил представителю Японии Кею Нисикори в пяти сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6.

Хачанов сделал пять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брек-пойнта из 12. На счету Нисикори - ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из 19.

Таким образом, за выход в третий круг японец сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, который выбил из турнира испанца Роберто Баутисту-Агута.