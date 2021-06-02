Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос», переиграв Тосон

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во встрече второго круга «Ролан Гаррос» победила датчанку Клару Тосон со счетом 7:5, 6:4.

По ходу матча Азаренко подала два эйса, совершила семь двойных ошибок и пять раз взяла подачу соперницы, имея на это 13 возможностей.

Тосон сделала две подачи навылет при четырех двойных ошибках и реализовала три из четырех брейкпоинтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес (6:1, 7:5).